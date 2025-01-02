Какие законы вступают в силу в январе

С 1 января 2025 года вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Об этих и других законах — в материале пресс-службы Государственной Думы.

1 января

Повышение МРОТ и пенсий

Минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей.

С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей.

Единая система ОСАГО России и Беларуси

Создается система заключения и признания договоров ОСАГО на территории Союзного государства России и Беларуси. Договор страхования в рамках международных систем можно составлять в виде электронного документа в дополнение к договору ОСАГО.

Взаимодействие со страховщиком онлайн

В рамках страхования ОСАГО потерпевшие смогут обмениваться документами или информацией со страховщиками через их сайт, мобильное приложение или портал «Госуслуги». При этом возможность передать документы страховщику в бумажном виде сохраняется.

Упрощение получения единого пособия на детей

Семьям, уже получающим единое пособие на детей, не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка, а заявления для ее назначения не потребуется.

Классификация средств размещения туристов

Средства размещения туристов, а также горнолыжные трассы и пляжи будут классифицировать. Некоторые средства размещения (например, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры) станут исключениями и смогут пройти классификацию добровольно.

Содействие занятости

Зарегистрироваться в качестве безработного можно будет не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Право на пособие по безработице сохранится, если появилась подработка на срок не более пяти рабочих дней.

Увеличение налоговых вычетов на детей

Налоговый вычет вырастет в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тысяч рублей. Появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей в год за сдачу нормативов ГТО.

Изменение в налоговой системе

Вступают в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13 %. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15 %, от 5 млн до 20 млн — 18 %, от 20 млн до 50 млн — 20 %, а свыше 50 млн рублей в год — 22 %. Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25 %.

Ограничение числа сим-карт для мигрантов

Иностранным гражданам можно будет иметь не более 10 сим-карт. Оформить их они смогут только при очном посещении офиса оператора связи, пройдя идентификацию по биометрии.

Защита и поддержка государственного языка

Вступит в силу закон о Национальном словарном фонде — онлайн-ресурсе, на котором будут собраны данные словарей русского языка за последние три века с информацией о нормах современного литературного языка. Доступ к нему будет бесплатным.

Вводится лингвистическая экспертиза проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам современного русского литературного языка.

Без визы — только 90 дней

Срок временного пребывания в России иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, составит до 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее — до 180 дней). В случае нарушения сроков пребывания въезд в РФ не разрешается в течение трех лет.

Поддержка семей военнослужащих

Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию вне зависимости от того, работают они или нет.

Защита прав детей при покупке жилья с использованием маткапитала

Для получения разрешения на использование средств маткапитала на покупку жилья необходимо будет предоставить заключение о том, что оно является пригодным для проживания. Речь идет о приобретении жилого дома или его части.

Штрафы выросли

Изменятся в 1,5 раза размеры штрафов для нарушителей на дорогах. Льгота по уплате штрафа будет действовать 30 дней со дня вынесения постановления и составит 25 %.

Обязательная государственная геномная регистрация

Вводится обязательная государственная геномная регистрация лиц, подвергнутых административному аресту. При отмене такого ареста полученная геномная информация уничтожается по заявлению лица.

Замена территориальных сетевых организаций системообразующими

Электроэнергию потребителям по общему правилу будут передавать только системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО) вместо территориальных сетевых организаций. СТСО будут отвечать перед потребителями за надежность и качество энергоснабжения и осуществлять функцию «одного окна».

Изменение госпошлин

Изменится госпошлина для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью: ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Госпошлины за смену фамилии, имени или отчества, расторжение брака составят 5000 тысяч рублей. Увеличится размер пошлин в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности.

Изменение порядка легализации документов

Российские документы можно будет легализовывать не только в центральном аппарате, но и в территориальных органах МИДа. Они смогут легализовывать иностранные документы, составленные иностранными консульствами. Легализация документов консульствами и посольствами в электронной форме не предусмотрена. Снят запрет на вывоз и пересылку за границу трудовых книжек, военных билетов, удостоверений личности.

Новый порядок перерасчета налогов

Появится единая форма заявления о перерасчете имущественного, транспортного и земельного налогов. Его можно будет направить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через МФЦ, по почте или при личном посещении инспекции. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с перерасчетом налога за налоговые периоды начиная с 2022 года.

Снижение отчетной нагрузки для малого бизнеса

Для субъектов малого предпринимательства упрощается сбор первичной статистической отчетности. Запрещается сбор у них иной отчетности, кроме сведений, входящих в состав административных данных, и тех, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами. Урегулирован порядок ведения ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Проведение кадастровых работ

Роскадастр сможет выполнять комплексные кадастровые работы (ККР) за счет средств федерального бюджета, а также бюджетов городов федерального значения и городских округов. Это позволит избежать случаев заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение ККР по некорректным и заниженным ценам.

Оформление участков онлайн

Упрощается процедура оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений. Подготовить необходимые документы (например, схему расположения земельного участка) можно онлайн с помощью сервиса «Земля просто».

8 января

Ужесточение ответственности за продажу детям вейпов

За неоднократную продажу детям сигарет, кальянов и вейпов устанавливается уголовная ответственность. Наказание — штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года с возможным запретом на определенную деятельность до трех лет.

Наказание за вовлечение детей в преступления

Усиливается уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на девять лет) за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего 14 лет. За вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу или в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет.

13 января

Оформление дарения недвижимости

Договор дарения недвижимости необходимо будет заверять у нотариусов. Механизм направлен на защиту участников сделок с недвижимым имуществом и поможет избежать заблуждений дарителя относительно характера сделки.

25 января

Борьба с фиктивными браками, отцовством и материнством

Получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее трех лет со вступления в брак с постоянно проживающим в стране гражданином России. Разрешение на временное проживание или вид на жительство аннулируется, если брак будет признан судом недействительным или расторгнут. То же касается отмены усыновления ребенка.