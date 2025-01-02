Институт истории и археологии Византии официально начал работу

Среди его научных задач поиск ответов на те вопросы, которые стоят перед медиевистами уже несколько десятилетий, сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ Сергей Бочаров.

О создании на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) и музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» института, который в перспективе будет вести исследования международного уровня, стало известно летом. Позднее замглавы Минобрнауки поддержал идею создания института и подчеркнул, что при этом следует опираться на уже имеющийся богатый опыт и наработки.

«Официально моментом создания института значится 1 января 2025 года, соответствующее решение было принято на ученом совете. Понятно, что первый год работы будет установочным, будет много необходимых формальных моментов, и окончательно выстроить работу института и войти в штатный ритм мы рассчитываем к концу года. Однако, реальная работа уже ведется — она была начата в рамках мегагранта „Комплексные историко-археологические исследования Византийского Причерноморья и Средиземноморья“, и продолжится в рамках института», — сказал Бочаров.

Он уточнил, что уже сформирован костяк института — его возглавит академик РАН, заведующий кафедрой истории средних веков Московского государственного университета и президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов, который во время реализации мегагранта руководил в СевГУ Историко-археологической лабораторией по комплексному изучению Византийского Причерноморья. А сотрудники данной лаборатории войдут в штат подразделения. При этом в преддверии открытия института для работы в СевГУ были приглашены видные специалисты из Москвы и различных регионов РФ.

«В планах — выйти на штат порядка 100 человек, организовать несколько регулярно действующих экспедиций, реализовывать свои исследовательские программы. Кроме того, перед нами стоит масштабная задача организовать обучение специалистов, в том числе такого редкого профиля как археозоология, археоботаника, антропология, палеоклиматологи и другие», — пояснил собеседник агентства.

Загадки истории

«Перед институтом стоят стратегические научные задачи, первые из которых мы рассчитываем решить в течение нескольких лет. Дело в том, что сейчас в средневековой истории Крыма есть фундаментальные вопросы, ответы на которые ученые ищут десятилетиями — а некоторые, как загадка исаров, остаются нераскрытыми более двух веков», — отметил Бочаров.

Ученый пояснил, что исарами принято называть средневековые укрепления небольшой площади на Южном берегу Крыма, в современной курортной зоне, и на юго-западе полуострова, в районе Севастополя. Однако, если изначально их воспринимали как существовавшие одновременно и имевшие схожее предназначение крепости, то в конце ХХ — начале XXI века ученые смогли уточнить датировки, выяснив, что крепости функционировали в разные периоды и были построены под разные задачи представителями разных государств — и Византийской империей, и крымского православного княжества Феодоро, и Генуи. С 2024 года начаты систематические археологические работы на этих памятниках, и в ближайшие годы ученые намерены обследовать ряд объектов, чтобы прояснить их специфику.

Он добавил, что еще одним вопросом, который требует целенаправленных научных изысканий, является местоположение крепости Фулы — о существовании Фульской епархии ученым давно известно из исторических источников, но обнаружить ее центр до сих пор не удалось. «Основываясь на имеющихся данных, мы можем предположить, где крепость могла находиться, теперь предстоит найти доказательства, но подтверждение гипотезы — долгосрочная задача», — отметил С.Бочаров.

Кроме того, среди ближайших научных задач института изучение связей средневекового Крыма с окружавшими его государствами, исследование истории православия и христианства в целом, внедрение и развитие новых цифровых методов археологии, позволяющих обобщать большие объемы данных и систематизировать их для анализа, а также создание в Севастополе собственных школ археологии, палеографии и естественнонаучных методов исследования в археологии.