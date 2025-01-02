Фотоклуб «Бриг» отчитается о творческих успехах за год

Это традиционное ежегодное мероприятие, на котором севастопольские фотохудожники-любители представляют свои работы, сделанные в течение всего ушедшего года. Это лучшие снимки, которые им удалось сделать в родном городе, а также во время ближних и дальних путешествий.

Выставка — одновременно и конкурс. Лучшую фотографию года выберут голосованием посетители экспозиции в день ее открытия. Так что каждый, кто заглянет 10 января в 18.00 в холл Севастопольского центра культуры и искусства (на Ленина, 25), сможет стать не только зрителем, но и членом творческого жюри.