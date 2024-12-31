В Крыму за сутки на новых участках побережья мазут не обнаружен
Мониторинг ведут 76 человек и 38 единиц техники, сообщили в МЧС Республики Крым.
С начала работ обследовано, в том числе повторно, более тысячи километров береговой линии; собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта; очищено более 44 километров береговой линии.
Утечек мазута не зафиксировано
Водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие части танкеров «Волганефть».
Погода на море позволила 30 и 31 декабря проводить обследования под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов. Их ведут пять судов Морспасслужбы с водолазами и гидрографическим оборудованием.
В настоящий момент все результаты обследования показывают, что утечки мазута нет. Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров, сообщили в Министерстве транспорта РФ.
Кораблекрушение 15 декабря
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.
Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом — от Тамани до Анапы — это около 50 км, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили своих сотрудников и волонтеров на ликвидацию последствий экологического бедствия.
Крымское побережье пострадало незначительно.