В Крыму за сутки на новых участках побережья мазут не обнаружен

С начала работ обследовано, в том числе повторно, более тысячи километров береговой линии; собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта; очищено более 44 километров береговой линии.

Утечек мазута не зафиксировано

Водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие части танкеров «Волганефть».

Погода на море позволила 30 и 31 декабря проводить обследования под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов. Их ведут пять судов Морспасслужбы с водолазами и гидрографическим оборудованием.

В настоящий момент все результаты обследования показывают, что утечки мазута нет. Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Кораблекрушение 15 декабря

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом — от Тамани до Анапы — это около 50 км, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили своих сотрудников и волонтеров на ликвидацию последствий экологического бедствия.

Крымское побережье пострадало незначительно.