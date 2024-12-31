Над Крымом сбили 17 вражеских беспилотников

Всего в ночь на 31 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над восемью регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов. 25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 11 — над территорией Краснодарского края, 10 — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тверской области, и по одному — над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополь Михаил Развожаев сообщал в соцсетях ночью об уничтожении целей в воздухе над морем и безэкипажных катеров в отдалении от берега.