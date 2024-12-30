По городу ездит новогодний троллейбус

Украшенный троллейбус водит по улицам Севастополя Дед Мороз, а кондуктор в нем Снегурочка.

В ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» рассказали, что машина с символикой Нового года будет курсировать на разных маршрутах до 8 января, чтобы подарить яркие эмоции максимальному числу жителей города.

Расписание движения новогоднего троллейбуса: 30 декабря — маршрут №1, 31 декабря— маршрут №9, 1 января — маршрут №7, 2 января — маршрут №3, 3 января — маршрут №19, 4 января — маршрут №20, 5 января — маршрут №4, 6 января — маршрут №7а, 7 января — маршрут №9, 8 января — маршрут №17.