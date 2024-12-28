Полуостров к Новому году готов!

К зимним каникулам в Крыму все готово: новогоднее настроение будут создавать праздничный общественный транспорт, фестиваль уличного искусства и Дед Мороз в горной резиденции на Ай-Петри.

Настроение на колесах

По доброй традиции в нескольких городах Крыма на маршруты уже вышли новогодние троллейбусы. Они украшены праздничной мишурой, зелёными веточками и тематическими наклейками. В салонах показывают мультфильмы и дарят пассажирам приятные сувениры. В Симферополе новогодние троллейбусы ходят на маршрутах №5, №7 и №10. В Ялте погрузиться в новогоднюю атмосферу можно в троллейбусе №1, в Алуште — №2. Курсировать новогодние троллейбусы будут до конца январских каникул.

Фестиваль уличного искусства

С 1 по 12 января на набережной им. Ленина в Ялте пройдет фестиваль уличного искусства. Для выступления уличных артистов организаторы установят сцену. Каждый день на ней будут устраивать яркие шоу в разных жанрах. Также на фестивальной площадке развернётся ярмарка крымских мастеров: умельцы предложат гостям аутентичные изделия ручной работы.

Кроме того, главная пешеходная улица Ялты ненадолго превратится в подиум: 7 января в 16.00 здесь пройдет День моды. Свои зимние коллекции представят крымские бренды и дизайнеры. К мероприятию могут присоединиться модели, модные бутики, шоурумы, визажисты.

Обратите внимание! По решению Ялтинской администрации, в течение новогодних праздничных дней, с 29 декабря по 8 января, муниципальные парковки стали бесплатными.

В гости к Деду Морозу

Со 2 по 7 января на плато Ай-Петри будет работать резиденция Деда Мороза.

Как сообщили в Министерстве курортов Крыма, в горном тематическом парке «Ай-Петри», во время новогодней недели на плато воцарится атмосфера волшебства и незабываемых эмоций. Каждый день программа будет начинаться в 11.00, а завершаться в 16.00 2 января — первый день работы резиденции главного зимнего волшебника — посвятят открытию зимних каникул, 3 января запланирован спортивный день, 4-го — для гостей плато устроят вечеринку «На высоте», темой 5 января станет «Музыка. Горы. Глинтвейн». 6 января устроят день зимних радостей и сладостей, а завершится программа 7 января празднованием Рождества.