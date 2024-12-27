В правительстве одобрили генеральный план

Распоряжением правительства Севастополя от 26 декабря одобрен новый генеральный план города. Теперь его передадут на рассмотрение и утверждение депутатам Законодательного собрания.

Первый этап проекта генплана разработан на срок до 2030 года, с расчетным периодом планирования — до 2046 года. Срок действия документа — 20 лет.

Как сообщил и.о.замгубернатора Максим Жукалов, предметом утверждения генплана являются параметры планируемых функциональных зон, сведения о планируемых к размещению на них объектах регионального значения, за исключением линейных объектов.

С 11 января по 11 февраля 2024 года по проекту генплана были проведены общественные слушания, поступило 3643 предложения участников обсуждений. Все предложения были переданы разработчику и рассмотрены комиссией.

В ближайшее время одобренный членами правительства проект генплана планируют представить городским депутатам.

— Еще есть время до этого момента дообсуждать и внести генплан в Законодательное собрание, –—сказал губернатор Михаил Развожаев.