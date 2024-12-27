У Севастополя хорошие показатели устойчивого развития

Город попал в ТОП-20 регионов ESG-индекса России за 2024 год. С помощью этого рейтинга оценивают прогресс на пути устойчивого развития

Из южных регионов, кроме Севастополя, в 20 лучших субъектов страны с наивысшими результатами по всем трем ESG-компонентам — окружающая среда, общество и управление— вошли также Краснодарский край и Ростовская область.

У Севастополя лидирующие позиции по комфортным условиям жизни и безопасности, а еще в блоках «Управление» и «Общество».

В блоке «Управление» кроме Севастополя в южном регионе экспертами выделены Симферополь, Ростов-на-Дону и Элиста. В блоке «Окружающая среда» — ставропольский Михайловск, столица Адыгеи — Майкоп, Карачаево-Черкесии — Черкесск. В блоке «Общество» хорошие показатели у Керчи, Симферополя, Ялты, Армавира, Махачкалы, Каспийска, Элисты и Грозного.

Тем не менее в Севастополе ниже среднего показатели в блоках по удовлетворенности жилищными условиями, доходам и работе, здоровью и образованию.

Результаты ESG-индекса городов и регионов за 2024 год представили ВЭБ.РФ и Сбер. Исследование охватило 85 регионов и 250 городов. ESG-индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока:окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance).