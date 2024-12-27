Студенты-строители передали на фронт гуманитарную помощь

Учащиеся и педагоги Севастопольского архитектурно-строительного техникума собрали и передали севастопольским военнослужащим необходимые на фронте вещи, а также письма и рождественские сладости.

В техникуме учится более тысячи студентов. Традиционно к Новому Году, Дню защитника Отечества и 9 Мая ребята готовят подарки для наших доблестных воинов. А 20 декабря, уже в пятый раз в этом году, группа студентов приняла участие в акции «Молодой гвардии» — сдали кровь для раненых в госпитале им.Н.И.Пирогова.

— Сегодня мы передаем за ленточку средства гигиены, сладости, домашнюю консервацию, противовирусные чаи. В гуманитарном грузе много расходных материалов: марля, жгуты, кровоостанавливающие турникеты, пеленки для раненых, шерстяные носки, две сотни одеял и три сотни медицинских термопокрывал, окопные свечи, маскировочная сеть, — рассказала заведующая практикой Севастопольского архитектурно-строительного техникума Валентина Меркулова.

В большой «новогодней посылке» также значки с севастопольской символикой: Памятником затопленным кораблям, флагом России, Георгиевской ленты. Для бойцов — это символы непобедимого русского города и севастопольского духа.

По гуманитарным вопросам техникум работает в связке с Севастопольским благочинием с 2016 года. Студенты помогали жителям Донбасса: ветеранам и детским домам. Теперь — поддерживают участников СВО. Обычно гуманитарная помощь передается без посредников из рук в руки: военнослужащие сами приезжают за подарками.

— Я считаю важным поддерживать наших защитников, потому что там, на передовой, они защищают нас, а здесь, в тылу, мы думаем и заботимся о них. Очень хотим, чтобы они знали, что мы их ждем! Очень хочется, чтобы наши ребята были живы, здоровы и в Новом году вернулись домой с Победой, — верит и надеется на лучшее студентка Дарья Терентьева.