НТО приведут к единому виду за полтора года

Нестационарные торговые объекты (НТО) планируют обновить в соответствии с принятым в 2024 году архетипом в течение ближайших полутора лет, такой срок был озвучен 26 декабря на заседании городского правительства.

В этом ключе предпринимателям даже продлили на пять лет срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов. На территории Севастополя отсчитывать новую пятилетку ларьки начнут с 1 января 2025 года. Как прозвучало на заседании, продление срока имеет целью сохранения рабочих мест, продвижения малоформатной торговли, поддержку и развитие товаропроизводителей.

Принятым постановлением также определен механизм продления размещения НТО без проведения торгов путем заключения допсоглашений к договорам, действующим по состоянию на 31 января 2024 года.

После вступления в силу данного постановления департамент планирует заключить порядка 900 договоров и дополнительных соглашений с хозяйствующими субъектами о продлении действия договора.

— Принятие постановления позволит соблюсти права предпринимателей и обеспечить поступление в бюджет Севастополя, — сообщила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

По ее словам, как раз в этих договорах продления будут обязательства по переходу к новому виду НТО.

— То есть, им на пять продлят. За полтора года они должны привести в порядок свой объект и потом еще три года торговать в новом, — уточнил губернатор Михаил Развожаев.

По словам Н.Скорюковой, для реализации планов вопрос обновления НТО будет проработан дополнительно с архитектурой. В каждом муниципалитете предполагается собрать предпринимателей для разъяснения, как это делать.

— Эта работа будет выполнена комиссионно, поэтому все департаменты — архитектура и ДГХ будут участвовать в этом и объемно актироваться, — заверила Н.Скорюкова.

— Пусть они сами определят, где заказывать и как-то придут к хорошим вариантам. Они же у нас только концептуально определены, а дальше материалы и технологию, все это, можно сделать из разного и будет примерно похоже, а иногда не примерно, — разрешил М.Развожаев.