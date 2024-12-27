Нашли способ выполнить норматив по газетным киоскам

Невыполнение норматива минимальной обеспеченности населения торговыми объектами по продаже печатной продукции чиновники решили устранить, посчитав, что газетами и журналами торгуют и на почте, и в супермаркетах.

Данное решение закрепили постановлением, принятым 26 декабря на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой, постановление разработано с целью проведения регионального нормативно-правового акта в соответствие с федеральными нормами в части установления норматива торговых объектов по продаже печатной продукции.

— В текущей редакции норматив учитывает торговлю с нестационарных торговых объектов. К этому добавлен норматив по продаже печатной продукции в стационарных объектах и на почтовых отделениях, — объяснила Н.Скорюкова.

Ранее «Севастопольская газета» обращалась запросом в департамент, чтобы выяснить, как обстоят дела с соблюдением норматива минимальной обеспеченности населения торговыми объектами по продаже периодической печатной продукции. Оказалось, что при нормативе в 252 торговых объекта, в настоящее время в Севастополе предусмотрено размещение лишь 30 киосков со специализацией «печатная продукция».

В департаменте пообещали рассмотреть варианты размещения ярмарки по реализации печатной продукции на территории Севастополя.

Теперь получается: киосков прессы — 30, почтовых отделений — 60, следовательно в Севастополе должно быть 162 супермаркета, чтобы выполнить норматив.