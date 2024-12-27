Начальная цена на размещение НТО включит кадастровую стоимость земли

Разработана новая методика по определению расчета начальной цены по размещению НТО. Об этом 26 декабря на заседании правительства Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

По ее словам, новая методика разработана Севастопольским государственным университетом в рамках государственного контракта, в соответствие с требованиями прокуратуры города Севастополя.

Методика определяет формулу расчета начальной цены договора на размещение НТО на земельных участках, находящихся в собственности Севастополя.

– Настоящая методика опирается на расчет кадастровой стоимости участка, чего не было в предыдущей методике. То есть в центре приобрести НТО будет дороже, чем в Андреевке из-за добавления кадастровой стоимости, – сообщила Н.Скорюкова.

Она также сообщила, что теперь на размещение НТО смогут подать заявление и самозанятые, прежде такой возможности у них не было.