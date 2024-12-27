На Столетовском проспекте открыли движение по кольцу

Первый этап строительства развязки между улицей Шевченко и Столетовским проспектом завершен: 27 декабря запущено движение по кольцу.

Подрядчик завершает благоустройство территории, сообщили в департаменте транспорта Севастоопля.

Ко второму этапу приступят уже 2025 году. Построят перемычку с ул.Шевченко до кольцевой развязке.

«Запуск движения на кольцевой развязке Столетовского проспекта и улицы Шевченко поможет снизить уровень заторовых ситуаций в Гагаринском районе», — сообщил и.о.вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

Напомним, что первоначально всю развязку, а не только кольцо, должны были сдать в конце 2024 года.