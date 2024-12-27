Госпиталь строят россияне, белорусы и нелегал из Грузии

Севастопольские полицейские совместно с коллегами из УФСБ и Военного следственного управления СК России по ЧФ провели рейд на стройке.

Во время проверки установлено, что на работает более 300 человек, преимущественно граждане Российской Федерации, а также Республики Беларусь, которые прибыли в Российскую Федерацию с целью трудоустройства.

У иностранных строителей проверили документы, дающие право пребывания на территории Российской Федерации и на осуществление трудовой деятельности. В ходе рейда выявлен гражданин Грузии, не имевший право на трудовую деятельность на территории РФ, а также нарушивший режим пребывания. В отношении него составлены административные протоколы, дело передано в Нахимовский районный суд. В отношении лица, предоставившего жилье нелегалу, также составлен административный протокол.

По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.