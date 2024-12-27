Экс-глава Феодосии обжаловал приговор за мошенничество и взятку

Бывший глава крымского курортного города Феодосии Андрей Лебедев подал апелляцию на приговор в виде восьми лет лишения свободы по делу о мошенничестве и взятке, сообщили ТАСС в Феодосийском городском суде.

«В установленный законом срок были поданы документы об апелляции. Далее решение по этому делу будут принимать в Верховном суде Республики Крым», — пояснили в суде.

9 декабря ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что А.Лебедев признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки, а его сожительница — в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Мэр получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, его пособница — четыре года лишения свободы в колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.

А.Лебедев был избран главой Феодосии в декабре 2021 года, а в конце июля 2022 года написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023-го его задержали за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и заключили под стражу.

Как сообщили в прокуратуре региона, А.Лебедев с декабря 2021 года по апрель 2022-го давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих муниципалитету, по льготной цене, а также постановлений о бесплатной передаче их в собственность. Ущерб, причиненный муниципалитету отчуждением пяти земельных участков, составил более 72 млн рублей.

Также бывший глава города потребовал от предпринимателя взятку в 100 тысяч рублей за прекращение проверок бизнеса. Помимо этого, Лебедев убедил жителя региона передать в собственность его сожительнице, которая выдавала себя за многодетную мать, дом в целях улучшения жилищных условий последней. Как уточнили в СК, на жилой дом и незаконно оформленные земельные участки в качестве обеспечительных мер наложен арест.