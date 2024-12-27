Демонтаж ресторана Seavas обещают завершить до 10 февраля

Работы по сносу здания ресторана на набережной Клокачева в Артбухте ведутся его собственником.

В ноябре ГБУ «Парки и скверы» заключили контракт на разработку проектно-сметной документации по сносу ресторана, признанного самовольным строением. Проект выполнен и получил положительное заключение экспертизы.

«В то же самое время собственник здания — ООО «ПИР» направил в департамент городского хозяйства гарантийное письмо, которым обязуется собственными силами осуществить полный снос здания ресторана Seavas до 10 февраля следующего года», — сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

Для экономии бюджетных средств ООО «ПИР» разрешили завершить снос в указанный срок, но 1,2 млн рублей — стоимость выполненной проектно-сметной документации — с компании взыщут.

«Если работы по сносу здания ресторана будут собственником сорваны, правительство города само завершит демонтаж здания, очистит причал и набережную от строительного мусора с последующим взысканием с ООО «ПИР» понесенных расходов», — объяснила С.Пирогова.