Анонимно пополнить баланс телефона не получится

В России с 1 января 2025 года вступают в силу новые правила оплаты мобильной связи: анонимное пополнение баланса телефона наличными станет невозможным.

Федеральный оператор связи «Миранда» разъяснил, как абонентам адаптироваться к реалиям Федерального закона «О связи».

Ключевое изменение — обязательная идентификация личности при любом пополнении счета наличными. Это означает, что при оплате услуг связи через платежные терминалы необходимо будет подтвердить свою личность через Госуслуги.

Новые правила касаются только оплаты наличными. Безналичные способы пополнения баланса — банковские карты, электронные кошельки и онлайн-банкинг — остаются без изменений, так как при этом проследить, кто платил, совсем не сложно.