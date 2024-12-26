Жители «Благодатного» пожаловались в Следственный комитет

Группа жителей Севастополя — участников ТСН «Благодатный» через соцсети привлекла внимание к своей проблеме главы Следственного комитета.

Как сообщила пресс-служба Следкома, в социальной сети опубликовано обращение к главе ведомства участников ТСН «Благодатный», выражающих несогласие с решением местных властей по сносу их домовладений. По словам граждан, дома расположены на земельных участках, выделенных им еще в 80-х годах на законных основаниях.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю представить доклад по ситуации и доводам обращения.