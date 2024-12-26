Судостроительная корпорация «Звездочка» уходит из Севастополя

Новость, что ОСК «Звездочка» — нынешний собственник Севморзавода — уходит из города, сообщил депутат Сергей Колбин на очередном заседании Законодательного собрания и обратился за разъяснениями к директору департамента экономического развития Севастополя Денису Профатилову. Чиновник отчитывался перед парламентом о состоянии, проблемах и перспективах развития малого и среднего предпринимательства за 2023 год.

— На заседании комитета [по экономике и инвестициям, ред.] мы как-то рассматривали ваш отчет, вы говорили, что в ближайшее время состоится общее совещание с представителями Минпромторга относительно Объединенной строительной корпорации АО «Звездочка», которая покидает наш город... — депутата интересовало, состоялось ли совещание и каковы его результаты?

Оказалось, что совещание состоялось, на нем обсуждалась дальнейшая судьба старейшего севастопольского предприятия и портфель заводских заказов.

— На сегодня ситуация ввиду текущей обстановки не совсем простая. Севморзавод имеет в своей базе заказы гражданского назначения. Предприятие работает и даже набирает работников, в том числе с уходящей «Звездочки», — сообщил Д.Профатилов.

По его словам, все находится под контролем: диалог продолжается и в рамках общей стратегии планируется поездка в Москву для решения насущного вопроса.

Севморзавод основан в 1783 году. Две производственные площадки предприятия занимают более 53 га земли.

Завод стал филиалом «Звездочки» в 2015 году. В 2021 году предприятие пообещали развивать. Об этом заявлял глава Минпромторга России Денис Мантуров. Часть территории завода планировалось отдать под развитие города, а основные площади, где находятся старые доки, модернизировать. Фактически через год филиал «Севастопольский морской завод» Центра судоремонта «Звездочка» преобразовали в акционерное общество с прямым подчинением Объединенной судостроительной корпорации. Это должно было позволить новому предприятию начать работу с нуля и получать контракты на строительство кораблей и судов, в том числе тяжелых плавкранов.

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по заводу, получили повреждения два корабля, стоящие в ремонте.

В апреле 2024 года имущество Севморзавода распоряжением правительства РФ было передано в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» в порядке оплаты размещаемых ОСК дополнительных акций. В перечень переходящего к ОСК имущества Севморзавода вошли причалы, стапели и достроечная набережная. Планировалось, что АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновит строительство судов в 2024 году.