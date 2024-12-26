Рядом с кладбищем появится жилой комплекс на 7 тысяч жителей

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, договор о КРТ пока не заключен, но находится в высокой степени готовности. Застроить планируется 84 га. В непосредственной близости от территории застройки находится городское кладбище «Кальфа». Согласно генплану, планируемая территория расположена в функциональной зоне сельхозназначения (виноградники) и включает 58 земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете и принадлежащих на праве собственности и аренды частным лицам. Как было отмечено, объекты капитального и не капитального строительства, состоящие на кадастровом учете, на участках отсутствуют. Зато присутствуют объекты Севнаследия, часть которых имеют статус выявленных.

Проектное решение предусматривает формирование жилых комплексов переменной этажности, с объектами обслуживания: два детских сада по 250 мест каждый, общеобразовательная школа на тысячу мест, поликлиника на 200 посещений в смену, торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 единовременных посетителей. На первых этажах жилых домов по основным улицам планируется разместить помещения свободного назначения: аптеки, банки и т.д.

Планируемая численность населения — семь тысяч человек, плотность — 118 человек на га.

Проектом также предусмотрена единая система линейно-парковых пространств с выходом к объекту археологического наследия «Усадьба».

— Согласно концепции, там будет благоустройство. На этом месте пятно застройки не ставится. Это будет озелененная зона. Проектных решений я пока не видела, но мы проработаем в рамках проектирования и в рамках обеспечения сохранности ОКН, — прокомментировала ситуацию по ОКН глава Севнаследия Ирина Масликова, заодно попросив включить в границы проектирования еще одну усадьбу, которая расположена на пока не разграниченной земле. Последнее было принято в качестве рекомендации.

В процессе обсуждения выяснилось, что перед началом проектирования и началом строительных работ проведут археологическую разведку всего земельного участка, который пойдет под хозяйственное освоение, с информированием Севнаследия о возможных выявленных объектах археологии.

В представленную концепцию разработчики также включили благоустройство территории: систему пешеходных бульваров и озелененных пространств общей площадью 8,95 га. Внутриквартальные бульвары расположатся на площади 3,84 га и протяженностью более 1,2 км. Благоустройство территории ОКН составит чуть меньше гектара.

В составе благоустройства также предусмотрен центральный парк, который станет функциональным ядром всей застройки. Его центром станут амфитеатр на 300 человек для проведения массовых мероприятий, открытая галерея (выставочное пространство), смотровая башня, переливной фонтан со смотровой площадкой и зона «тихого» отдыха. Кроме того, будут устроены беседки, парклеты, велодорожка для взрослых замкнутого контура и мостом, дорожка для детских самокатов и велосипедов с замкнуты контуром и перепадом по высоте, скейт-площадка и т.д..

Жилые дома в четыре этажа расположат секционно, подъезды — сквозные, без ступеней и пандусов.

Проектом предусмотрено три типа многоквартирной многоэтажной застройки: классическая, современная и эклектика.

Что касается близости кладбища, то членов Градсовета заверили в наличии заключения Роспотребнадзора.

— Федеральный Роспотребнадзор на основании материалов, которые были выполнены инвестором, указал на то, что санитарно-защитной зоны там нет вообще, — заверил и.о.замгубернатора Максим Жукалов.