Парковку теперь можно оплатить наличными

В организацию работы платных парковок внесли изменения на заседании правительства в Севастополе 25 декабря. Речь идет о парковочных зонах в центре города (967 мест) и в Балаклаве (79 мест).

Определен регламент их оплаты и добавлена возможность заплатить наличными через терминал и даже после того, как уехал с парковки, но сделать это нужно строго до 24.00 этого дня.

Принято решение, что в центре города можно будет припарковаться бесплатно в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8, 18 марта, 1, 9 мая, 12, 14 июня и 4 ноября.

Все остальные условия и тарифы сохраняются. Так, стоимость парковки в центре — 35 рублей в час с 8.00 до 20.00, ночью и по выходным — стоять можно бесплатно. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час в любой день недели. При этом с 1 мая по 30 сентября платить нужно с 8.00 до 22.00 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8.00 до 20.00.

На территории Севастополя установлены более 800 платежных терминалов, их адреса можно найти на карте на сайте https://sevparking.ru/.

По-прежнему, оплатить парковку можно безналичными способами через паркомат, мобильное приложение «РуПаркинг», через смс-код и в личном кабинете водителя на информационном парковочном портале Севастополя.

«Для удобства водителей вводится функция постоплаты: оплатить парковку можно будет через приложение или на информационном парковочном портале до 23.59 текущих суток с момента въезда на парковочное место. Функция постоплаты доступна на сайте https://sevparking.ru/ и в мобильном приложении «РуПаркинг», – написал глава города.