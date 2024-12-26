Новый остановочный павильон жителям и водителям не нравится

Долгие годы жители микрорайона просили оборудовать остановку на ул.Загорулько недалеко от магазина и детского сада. Когда-то там был «советский» каменный павильон, но он развалился.

В канун Нового года департамент транспорта наконец-то осчастливил макаровцев типовым металлическим павильоном. Но вместо благодарности, остановка вызвала у жителей бурю негодования.

Первое, на что обратили внимание жители, — новое название. С момента создания района в 50-е годы прошлого века, она называлась «Улица Д.Загорулько». Теперь же — «Улица Хрулева». А чем Д.Загорулько не угодил? Он Герой Советского Союза, участник освобождения Севастополя в мае 1944 года. Мемориальная доска герою установлена на доме как раз напротив остановки.

Второе — неудобное расположение остановки. Ее передвинули на несколько метров. Павильон поставили даже не там, где он находился еще в советское время, а где-то посередине, закрыв конструкцией часть жилого дома и окна первого этажа.

Недовольны и водители, по их мнению общественный транспорт будет останавливаться на двусторонней узкой дороге непосредственно перед опасным левым поворотом.

На возмущения местных жителей департамент транспорта сообщил, что остановка все равно называется «Ул.Хрулева», хотя и расположена на улице Загорулько, а павильон установлен правильно, в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.