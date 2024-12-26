На улице Индустриальной хотят построить жилой квартал

Речь идет о застройке земельного участка на пересечении улиц Индустриальная и Стахановцев, сейчас на этой территории находятся постройки АТП -14330.

Данный земельный участок включен в зону комплексного развития территории, проектом предлагается преобразовать бывшее автопредприятие в жилую зону, с объектами социальной инфраструктуры.

На территории, определенной к комплексному развитию, предлагается построить многоэтажки, административное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг и создать парковую зону.

Вдоль проезда, соединяющего улицы Стахановцев и Промышленную, расположено существующее административное здание, его реконструируют. Вдоль улицы Индустриальной ращместят здание физкультурно-оздоровительного комплекса в обрамлении зеленой зоны со спортивными площадками.

Жилую зону предлагается отделить от улицы Индустриальной зеленым каркасом. Комплекс жилых домов планируется разделить на три группы, с внутридворовым пространством для размещения площадок различного назначения.

Из социальной инфраструктуры предполагается создать встроенную поликлинику на 40 посещений в смену, а также детские дошкольные учреждения дополнительного образования.

Проектировщики считают, что жители новостроек будут использовать существующие в районе школы и детские сады, расположенные в радиусе доступности. И внутриплощадочные инженерные сети планируют присоединить к существующим наружным сетям.

Площадь земельного участка — 7,5 га, коэффициент застройки жилыми домами — 16,3%, процент озеленения — 32%, количество квартир – 1730, планируемое население – 2803 человека, количество паркомест – 950.

Губернатор Михаил Развожаев высказал пожелание найти возможность организовать на территории будущего района «государственные ясли». Что касается школы, то ее строительство (на 800-100 мест) предполагается в перспективе на ул.Шабалина, а пока школьников будут возить школьными автобусами.

Конфигурацию домов и стилистику фасадов предполагается рассмотреть более детально на стадии архитектурного проектирования, однако уже теперь ясно, что дома будут строиться по типу ныне возводимого района «Александрия».