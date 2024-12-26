На Радиогорке собаки нападают на людей

Севастопольцы пожаловались в Следственный комитет на нападения бездомных собак. По поступившему обращению начата процессуальная проверка.

«В приемную СК России А.Бастрыкина «Вконтакте» обратилась жительница Севастополя по вопросу непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в микрорайоне Радиогорке», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Женщина пожаловалась, что на протяжении года агрессивные животные нападают на жителей, в том числе детей. Однако ответственными службами отлов бродячих животных не осуществляется. Многочисленные обращения в администрацию результатов также не дают.

В связи с открывшимися обстоятельствами Следком начал процессуальную проверку, ход и итоги которой взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.