Минтранс РФ прорабатывает откачку нефтепродуктов и подъем затонувших танкеров

Вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров и возможность судоподъемных работ после удаления нефтепродуктов прорабатываются, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.

Капитанами морских портов Тамань и Кавказ изданы распоряжения о требовании удалить затонувшее имущество. Эти работы возьмут на себя собственники судов, а приступить к ним станет возможным после разработки судовладельцами плана подъема судна.

Об обследовании затонувших частей танкеров

«Вчера в порт Кавказ прибыло судно Морспасслужбы с управляемым подводным аппаратом, операторами и гидрографами на борту. Первоочередная задача специалистов — провести промеры рельефа дна, глубин и нанести на карты параметры затонувших судов», — рассказали ТАСС в министерстве. Там отметили, что такой сложный комплекс работ необходим для локализации участков, опасных для навигации и подводных работ.

Также накануне водолазным судном Морспасслужбы при помощи эхолота была обнаружена затонувшая носовая часть «Волгонефть-239». Как только позволила погода, специалисты приступили к водолазным спускам для ее осмотра. При этом кормовая часть судна находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее возведено 250 метров боновых ограждений, предотвращающих возможное распространение нефтесодержащих отходов.

«Сейчас из-за шторма изучение дна и водолазные спуски временно приостановлены, они возобновятся, как только обстановка станет безопасной для погружения», — добавили в Минтрансе.

Об очистке акватории

Как рассказали в министерстве, за минувшие сутки судами ФГБУ «Морспасслужба» на предмет загрязнения обследовано более 38,8 кв.км акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысяч кв.м. Всего с момента ЧП уже обследовано более 295,4 кв.км акватории, а очищено 29,4 тысяч кв.м.

«Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков от космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами», — отметили в Минтрансе РФ.

Об аварии

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.