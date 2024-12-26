Гранты получат 13 культурных инициатив из Севастополя

Объявлены результаты первого в 2025 году грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Победителями от Севастополя стали 13 общественных некоммерческих организаций.

Гранты будут потрачены на реализацию патриотических и духовно-нравственных проектов. Так на проведение Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство-2025» одноименная некоммерческая организация получила 6,96 млн рублей. Фестиваль — не только платформа для демонстрации лучших образцов театрального искусства в СевТЮЗе, но и возможность для детей и молодежи стать непосредственными участниками культурной жизни города.

Чуть меньше, 6,76 млн рублей получит ИП Чумакова Дарья Владимировна на постановку хореографического спектакля «Защита гения» в театре танца им.Вадима Елизарова. При помощи визуальных средств зрителям расскажут историю Героя, страдающего расстройством аутистического спектра, пережившего семейную драму, нашедшего в себе талант в шахматной игре и в итоге познавшего истинную любовь, которая помогла ему стать чемпионом.

Благотворительный фонд строительства и благоустройства храма Апостола Филиппа (Балаклавский Дом детского и юношеского творчества и отдел религиозного образования Севастополя) за 6,4 млн руб повезет показывать свои спектакли в различных городах страны и примет участие в «Рождественских чтениях» в Москве. Как сказано в презентации, «проект «Со-бытие. Духовное наследие страны: дети детям о том, что бесценно для нас» инициирован детьми, которые выступили с желанием показать спектакли своим сверстникам из регионов страны. Уже сейчас проектная активность позволила вовлечь старшеклассников в творческое осмысление духовно-нравственных ценностей русского народа, глубже осознать значение православной культуры для отечественной истории».

Проект «Бриг №1» посвящен подвигу брига «Меркурий». Уникальность задумки в использовании ранее не опубликованных архивных материалов и воспоминаний участников сражений, что позволит пролить свет на малоизвестные страницы истории. Фильм, который будет создан в рамках проекта, детально раскроет жизнь и достижения командира брига Александра Казарского, а также важные этапы службы брига в составе императорского флота. На реализацию проекта научная общественная организация по сохранению, исследованию и популяризации историко-культурного, природного наследия и научно-технических достижений «Знание» получила 3,76 млн руб.

Некоммерческая организация «Содружество творческих людей «Фарт» за 2,9 млн рублей поставит спектакль «Анастасия». Он посвящен Анастасии Манштейн-Ширинской — старейшине русской общины в Тунисе, хранительнице русского мира в изгнании, свидетельнице русского исхода.

Уличный театр «Мягкий знак» (некоммерческая организация «Центр формирования гражданской культуры») на крымские гастроли получил 2,06 млн рублей. Артисты поедут знакомить жителей Армянска, Белогорска, Джанкоя, Красноперекопска, Сак, Старого Крыма, Ялты и Щёлкино со своим творчеством, а также транслировать важные морально-нравственные ориентиры и снижать их уровень тревожности.

Инклюзивный центр «Особая молодежь» за 1,02 млн рублей воплотит в жизнь музыкально-историческую постановку «Небесные соколы» на основе фильма «Небесный тихоход».

Остальным шести общественным организациям достались гранты примерно по полмиллиона рублей. Исторический клуб «Севастополь Таврический» реализует проект «Подвиг иеромонаха Антония Смирнова. Жизнь за други своя» — документальный фильм раскроет малоизвестный эпизод Первой мировой войны — подвиг минного заградителя «Прут».

Некоммерческая организация поддержки театральной деятельности «Ах! Театр» (СевТЮЗ) сможет поставить спектакль «Ушаков. Непобедимый адмирал».

Выделен грант некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального развития «Статус» на слет юных корреспондентов «Здравствуй. Новый Херсонес!» Через взаимодействие с наставниками и участие в мастер-классах, тренингах проект поспособствует профессиональному росту юнкоров.

Медиапроект «Вспомним всех поименно» — продюсерский центр «Кинолента» в содружестве с телекомпаниями из регионов, в том числе новых территорий, продолжит снимать фильмы о героях СВО.

Общественная организация «32-й экипаж-команда 18-пушечного брига «Меркурий» воплотит в жизнь проект «Севастополь. Подполье. Позывной «Учитель» — проведет тематические театрализованные экскурсии по городу.

Общественная организация «Сохранение историко-культурного наследия Крыма и Севастополя» издаст книгу — воспоминания участника Великой Отечественной войны, войскового химика Александра Деревянчука.

Всего в первом конкурсе 2025 года Президентским фондом культурных инициатив будет поддержано более тысячи проектов из 86 регионов.