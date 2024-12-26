Город гордится четырьмя предприятиями

Об этом чиновника после отчета заксобранию попросили депутаты.

— Действительно у нас есть несколько успешных кейсов, которыми мы гордимся, и это вопрос как раз о том, что на протяжении последних пяти лет некоторые предприятия мы системно поддерживаем, — объяснил Д.Профатилов.

Первым в его списке оказалась компания «Макс Кристмас», которая производит искусственные ели с 2002 года.

— Я думаю, всем известно это предприятие. Оно известно всем и в России. Мне приятно, когда я вижу, что и в Москве покупают наши севастопольские ели. Мы их очень активно продвигаем, — похвастался Д.Профатилов.

Он также привел статистику. В 2020 году оборот предприятия составлял порядка 36 млн рублей, а в 2024 году достиг 400 млн рублей. Предприятие выросло более чем в 10 раз благодаря поддержке правительства Севастополя.

Вторым Д.Профатилов назвал механический завод «Стрим Механик». Предприятие работает с 1997 года и является лидером по серийной металлообработке.

— Это предприятие тоже системно пользуется мерами поддержки департамента. Их оборот достигает порядка 900 млн рублей. Завод показывает ежегодный рост по 20% благодаря покупке новых станков, — доложил Д.Профатилов.

Следующим в списке лидеров оказалось мебельное предприятие «Компас», которое работает в регионе уже более двух десятилетий. С момента создания по сегодняшний день оборот мебельной фабрики вырос в 20 раз.

Четвертым успешным предприятием была названа компания «Орехи Крыма», которая шесть лет производит сублимированные ягоды и фрукты, фруктово-ягодные «чипсы» и «смузи». Продукты производятся способом мягкой сушки — лиофилизации.

— Это предприятие поддерживалось нами по линии центра поддержки экспорта. Это, наверное, первое предприятие, которое за всю свою линейку получило знак «Сделано в России», — сообщил глава экономического департамента.

По его словам, продукция «Орехов Крыма» уже сейчас широко представлена в зарубежных павильонах Российского экспортного центра: в Китае, Вьетнаме, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии.