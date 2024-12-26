Город гордится четырьмя предприятиями
Директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов назвал топ успешных предприятий, которые стали таковыми благодаря полученным мерам поддержки со стороны правительства.
Об этом чиновника после отчета заксобранию попросили депутаты.
— Действительно у нас есть несколько успешных кейсов, которыми мы гордимся, и это вопрос как раз о том, что на протяжении последних пяти лет некоторые предприятия мы системно поддерживаем, — объяснил Д.Профатилов.
Первым в его списке оказалась компания «Макс Кристмас», которая производит искусственные ели с 2002 года.
— Я думаю, всем известно это предприятие. Оно известно всем и в России. Мне приятно, когда я вижу, что и в Москве покупают наши севастопольские ели. Мы их очень активно продвигаем, — похвастался Д.Профатилов.
Он также привел статистику. В 2020 году оборот предприятия составлял порядка 36 млн рублей, а в 2024 году достиг 400 млн рублей. Предприятие выросло более чем в 10 раз благодаря поддержке правительства Севастополя.
Вторым Д.Профатилов назвал механический завод «Стрим Механик». Предприятие работает с 1997 года и является лидером по серийной металлообработке.
— Это предприятие тоже системно пользуется мерами поддержки департамента. Их оборот достигает порядка 900 млн рублей. Завод показывает ежегодный рост по 20% благодаря покупке новых станков, — доложил Д.Профатилов.
Следующим в списке лидеров оказалось мебельное предприятие «Компас», которое работает в регионе уже более двух десятилетий. С момента создания по сегодняшний день оборот мебельной фабрики вырос в 20 раз.
Четвертым успешным предприятием была названа компания «Орехи Крыма», которая шесть лет производит сублимированные ягоды и фрукты, фруктово-ягодные «чипсы» и «смузи». Продукты производятся способом мягкой сушки — лиофилизации.
— Это предприятие поддерживалось нами по линии центра поддержки экспорта. Это, наверное, первое предприятие, которое за всю свою линейку получило знак «Сделано в России», — сообщил глава экономического департамента.
По его словам, продукция «Орехов Крыма» уже сейчас широко представлена в зарубежных павильонах Российского экспортного центра: в Китае, Вьетнаме, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии.