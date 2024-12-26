Бывшая чиновница Севастопольской администрации осуждена за госизмену

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Оксаны Сенеджук. Она признана виновной в государственной измене.

Установлено, что главный специалист госучреждения «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды О.Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины.

С 2006-й по 2014-й год женщина работала в Севастопольской городской государственной администрации, а он — в администрации Нахимовского района Севастополя. В 2015 году мужчина уехал жить на Украину, но связь с О.Сенеджук не терял. По его указанию в марте 2023 года женщина вела наблюдение, фотосъемку и передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота Российской Федерации.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал О.Сенеджук виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.