Вопрос газификации в зонах ограничения обещают урегулировать

– Что делать с домами в селах, которые невозможно газифицировать из-за их нахождения в определенных зонах ограничения. Такая ситуация сложилась, например, на улице Локомотивной в поселке Верхнесадовое. Там есть различные «красные» линии и другие ограничения, но дома там стоят десятки лет. Как может быть решена эта проблема и может ли она быть исправлена генпланом? – обратился А.Кулагин к докладчику.

Он также поинтересовался, есть ли возможность провести общее собрание с профильными департаментами и с газовщиками для обсуждения этого вопроса.

– Есть подземная проводка газопровода, дороги прокладывают, но не всегда делают выпуск трубы к домам, в отношении которых есть сейчас ограничения, «красные» линии. А потом эти дороги опять придется рыть, для того, чтобы вывести трубу. – сказал А.Кулагин.

– Если этот вопрос касается только корректировки градостроительной документации относительно «красных» линий, то я не вижу препятствий с проведением работ, связанных с газификацией. Если же мы говорим о зонах с особыми условиями использования территория, а именно те, что являются запретными, то это гораздо более сложный вопрос. После принятия генерального плана мы повторно вынесем вопрос на обсуждение в составе рабочей группы, совместной с Министерством обороны, она сейчас создается.

Предварительно договоренности по урегулированию этого вопроса именно по Верхнесадовому есть, – пояснил М.Жукалов.