«Струна» будет командовать Юнармией

В Национальном центре управления обороной РФ прошел XI Всероссийский юнармейский внеочередной слет, на котором избран начальник Главного штаба движения. Им стал Герой России, участник программы «Время Героев» 27-летний В.Головин.

Он так прокомментировал свое назначение: «Каждый, кто хочет стать сильнее, должен выбрать дело, которому он будет верен. Такой этап в моей жизни наступил с момента объявления Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным о начале программы «Время Героев». В.Головин уверен, что его призвание — патриотическое воспитание детей и молодежи».

Командир десантно-штурмового взвода отдельного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Струна» стал известен весной 2022 года благодаря военкорским съемкам об освобождении Мариуполя по красному рюкзаку. В середине июня капитан В.Головин подорвался на мине и был госпитализирован. Врачам пришлось ампутировать ему ступню. Звание Героя России присвоено «Струне» в ноябре 2022 года.

Юнармия — российское детско-юношеское патриотическое общественное движение. Его отделения есть во всех субъектах России. В члены движения принимают с восьми лет.