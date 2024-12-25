Работа над Генеральным планом продолжится в 2025 году

Успеют ли, такой вопрос 25 декабря задал и.о.заместителю губернатора Севастополя Максиму Жукалову после его отчетного доклада перед депутатами Законодательного собрания депутат Василий Пархоменко.

Он поинтересовался, рассмотрели ли уже проект генплана на правительстве, принято ли решение правительства о передаче его в Законодательное собрание, будет ли это новогодним подарком депутатам, или срок передачи перенесут в очередной раз.

Из ответа М.Жукалова следует, что проект генерального плана подготовлен и уже в четверг 26 декабря будет представлен на одобрение членам городского правительства.

– Поэтому я надеюсь, что в этом году мы его обязательно передадим в Законодательное собрание, и будет плодотворно работать в следующем году над этим документом, – отреагировал на вопрос М.Жукалов.