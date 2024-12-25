Провожаем 2024 год

Встречая новый год, каждый из нас мысленно вспоминает всё, что произошло за последние 12 месяцев, что было важного, хорошего и не очень.

«Севастопольская газета» также подводит итоги уходящего года в масштабе всего города, анализируя, какие события больше всего повлияли на его жизнь.

Итак, вспоминаем вместе.

Январь

Едва севастопольцы встали из-за новогоднего стола, им тут же пришлось приноравливаться к новой схеме движения общественного транспорта. На деле оказалось, что в ней много прорех. Сотрудники дептранса вынуждены были в ручном режиме менять разработанную схему по ряду маршрутов.

Во второй половине января к этой проблеме добавилась другая — в ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков — треть месячной нормы. Грязная вода стала поступать на Третий гидроузел, в результате чего воду в городе отключили. Восстановили водоснабжение только через несколько дней.

Февраль

Главное воспоминание о феврале — передача приема коммунальных платежей из государственных рук в лице ЕИРЦ в частные — фирме с загадочным названием ООО «Цифровые инновации».

В том же месяце на телефоны МТС стали приходить эсэмэски о необходимости подтвердить номер, для чего севастопольцам нужно выехать на материк. Активизировались и мошенники, которые стали предлагать псевдоуслуги по подтверждению номеров без дальней поездки.

Март

Главным событием марта стало долгожданное открытие Дворца водных видов спорта в Загородной балке, который назвали в честь первой советской олимпийской чемпионки по плаванию Галины Прозуменщиковой. Бассейн был сдан в преддверии 10-летия вхождения Севастополя и Крыма в состав России и выборов Президента РФ.

Последние состоялись с 15 по 17 марта и завершились новым избранием Владимира Путина.

Ночью 24 марта центр Севастополя подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести. Отметим, что и окна в редакции «Севастопольской газеты» не уцелели.

Началась реконструкция памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный.

Апрель

На 5-м километре Балаклавского шоссе изменилась схема посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, что стало результатом высказанных пассажирами многочисленных замечаний и предложений. Правда, уже на следующий день эти пассажиры опять высказали гневные комментарии в соцсетях по поводу произведенных преобразований.

Были организованы курсы оказания первой медицинской помощи для всех жителей.

Май

Накануне празднования 80-летия великой Победы в Севастопольский художественный музей им.Крошицкого из Русского музея в Санкт-Петербурге впервые привезли картину Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».

Было принято решение о реконструкции под пятизвездочную гостиницу здания ЦКБ «Черноморец» на пл.Лазарева, как выяснилось, с пристройкой нового корпуса на ул.Воронина.

В том же месяце городское правительство озаботилось строительством домиков для бездомных котов. Губернатор Севастополя пообещал, что в городе появятся «Кошкины домики» в «сталинском стиле»: с колоннами и портиками.

Июнь

В День города, 14 июня, в Законодательном собрании Севастополя экс-командующему Черноморским флотом адмиралу Александру Витко торжественно вручили знак Почетного гражданина города. Адмирал Игорь Касатонов, также удостоенный этого звания, получил награду немного позже.

Вокруг незаконного строительства глэмпингов в районе пляжа «Дельфин» в городе разгорелся большой скандал. Принято решение домики ликвидировать, а грант отобрать.

23 июня в результате ракетной атаки ВСУ на пляже Учкуевка погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей, более 120 человек пострадали. Власти города отреагировали на трагедию решением усилить меры безопасности: установить бетонные укрытия, затянуть окна детских образовательных учреждений пленкой, перегородить Балаклавскую бухту боновыми заграждениями.

Июль

Июль запомнился ужасной жарой и поднятыми тарифами на коммунальные услуги.

29 июля знаменитый севастопольский альпинист Юрий Круглов совершил восхождение на вторую по высоте вершину мира — К2 (Чогори). Это пятый восьмитысячник, покоренный нашим «Снежным барсом».

30 июля состоялось открытие нового музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»: на 22 гектарах расположились несколько музеев и досуговых комплексов. К ноябрю новую достопримечательность посетили миллион человек.

Август

Первые бетонные укрытия появились на площади Нахимова, в школах и детских садах окна начали оклеивать защитной пленкой.

6 августа арестовали и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере с вымогательством и по предварительному сговору. В тот же день губернатор Севастополя уволил своего зама.

Севастопольцы активно включились в сбор гуманитарной помощи жителям Курской области, куда вторглись украинские войска. Морпехи 810-й бригады выбивают оккупантов с российкой земли.

Сентябрь

В сентябре город выбрал новый состав Законодательного собрания. Абсолютное большинство получила «Единая Россия» — у нее 20 мандатов: 12 — по партийному списку и 8 — по одномандатным избирательным округам. На втором месте партия «Новые Люди» — два кандидата по партийному списку. По одному «утешительному» мандату достались ЛДПР и КПРФ.

Дептранс решил изменить организацию движения на развязке улиц Вакуленчека и Руднева. На повороте к «Муссону» начали устанавливать светофор. Уже на этой стадии севастопольцы прогнозировали беспрецедентные дорожные пробки, что и подтвердилось после реализации задуманного.

В Голубой бухте затопили последнюю плеть глубоководного выпуска коллектора, входящего в состав КОС «Южные».

Октябрь

С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорта повысили до 30 и 35 рублей.

Объявили о начале реконструкции второй очереди реконструкции парка Победы.

Стало известно, что по рекам и каналам в Севастополь перегоняют два новых катера с судостроительного завода «Ростр» в Новой Ладоге. К декабрю они дошли и стоят в Камышовой бухте для достройки.

ПАО «Севастопольгаз» передали в собственность города, и сразу снизилась стоимость технического обслуживания газового оборудования.

В октябре начали ремонтировать набережную Приморского бульвара, а также территорию пляжа на мысе Хрустальный.

Ноябрь

1 ноября открыли подземный пешеходный переход в районе остановки «Памятник Матросу Кошке». Его отремонтировали за 300 млн рублей, правда, после первого же дождя переход протек. Ремонт продолжается.

Почти вся наружная реклама города ушла в одни руки. Состоявшиеся в середине ноября торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций принесли городу около миллиарда рублей. Абсолютным победителем аукциона стала микрофирма с 10-тысячным уставным фондом.

Ожидаемый очередной «шторм века» в Севастополе так и не случился и, по мнению ученых Морского гидрофизического института РАН, едва ли случится в ближайшие годы.

Декабрь

Шторм случился в декабре в Керченском проливе. 15 декабря раскололись и утонули два танкера. Берега в Керчи, а со стороны Кубани — до Анапы — теперь очищают от мазута.

Стало известно, что в 2025 году коммунальные тарифы в Севастополе не должны вырасти больше, чем на 12,6%.

Весь год Севастополь плел маскировочные сети, заливал окопные свечи, собирал гуманитарную помощь для бойцов на СВО и жителей прифронтовых населенных пунктов, ремонтировал машины для фронта и отбивался от вражеских беспилотников.

Желаем, чтобы новый год был намного лучше уходящего!

Ваша редакция