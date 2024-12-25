Проведение общественных обсуждений по Балаклавской марине в новогодние праздники объяснили техническими корректировками

Предстоящие общественные слушания по Балаклавской марине не затронут какой-либо застройки. Об этом 25 декабря после своего отчетного доклада перед севастопольскими законодателями сообщил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

Так он ответил на вопрос депутата Василия Пархоменко, почему общественные слушания запланированы в новогодние праздники, притом, что все городские административные органы в эти дни работать не будут.

В.Пархоменко назвал такое решение странным и попросил дать объяснение.

– Там уже вовсю идет стройка, пол Балаклавы перерыли, и вдруг общественные слушания..., – сформулировал свою мысль В.Пархоменао, высказав предположение, что слушания проводятся в период новогодних каникул с единственной целью, чтобы в них приняло участие как много меньше людей.

На это М.Жукалов пояснил, что в ходе реализации проекта марины возникла необходимость уточнения проекта прокладки коридоров линейных объектов и инженерных коммуникаций, поэтому вносятся изменения.

– Сейчас мы разместили уведомление, после этого организуем экспозицию и представим все материалы, касающиеся корректировки проекта яхтенной марины, обеспечим возможность принять все предложения, – не вполне определенно ответил чиновник.

После этого он сказал, что вся эта корректировка касается исключительно технических уточнений и не затронет какой-либо застройки.