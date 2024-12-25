Потребовал прекратить хаотичный захват земельных участков

С таким требованием к и.о.заместителя губернатора Севастополя Максиму Жукалову после его отчетного доклада за 2023 год перед Законодательным собранием обратился депутат Вячеслав Аксенов.

Он обратил внимание на проблему хаотичного захвата земельных участков и попытки перевода участков, предназначенных для лесного и сельского хозяйства, в другое назначение. По словам В.Аксенова, такому же захвату подвергаются и участки, находящиеся в опасных зонах, непосредственной близости к военным объектам, под линиями электропередач, в зоне оползней. Эти участки люди каким-то образом покупают, оформляют, даже если они не предназначены для жилищного строительства, строят там дома. А потом начинают плакать и просить перевести их назначение в жилую зону.

— Это безобразие! Но это безобразие происходит не само по себе. Департамент архитектуры пытается защищать интересы города и, в конце концов, интересы тех же людей, которые оказались в опасных зонах. Но на их сторону становится судебная система. После решения судов государственным органам ничего не остается, как исполнять решения суда. Таким образом, постоянно из сельскохозяйственных участков и из лесных угодий раз за разом откусывают кусочки. С этим надо что-то делать! — обратился В.Аксенов к правительству города и к прокуратуре.

Он подчеркнул, что это очень плохая тенденция, с которой надо очень серьезно разбираться.

— Несмотря на весь профессионализм нашего департамента по имущественным и земельным отношениям, которые пытаются сдерживать этот процесс, он продолжается, — отметил депутат.