Построят тоннель на Северную сторону

В Севастополе собираются построить еще один тоннель, но теперь на Северную сторону. Информация об этом прозвучала 25 декабря на заседании Законодательного собрания.

Как сообщил председатель заксобрания Владимир Немцев, строительство тоннеля предусмотрено проектом Генерального плана Севастополя. Правда, отметил, что для этого потребуются инвестиции.

– Это решит многие проблемы, в том числе логистические, поскольку тоннель соединит Северную и Южную стороны города, – отметил В.Немцев.

О сроках начала строительства речь пока не идет.