Определились с границей между Республикой Крым и Севастополем

Сведения о границе между Республикой Крым и Севастополем наконец-то внесли в Единый госреестр недвижимости. Об этом 25 декабря после отчетного доклада перед депутатами заксобрания сообщил и.о.Заместителя главы города Максим Жукалов.

— Завершена процедура о внесении сведений о границе между Севастополем и Республикой Крым в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения внесли, кажется, на прошлой неделе. Четыре года к этому шли, и со стороны Крыма и со стороны Севастополя, — ответил М.Жукалов на вопрос депутата Константина Пирогова.