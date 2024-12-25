Непогода в ближайшие дни ожидается на юге России

«В ближайшие дни в горах Краснодарского края лавиноопасно, в Крыму ожидается дождь, на участке Анапа — Геленджик ветер будет доходить до 20 м/с. Вот этот ветер обусловливает волнение моря и, конечно, очень неблагоприятен, потому что мешает тем работам, которые там сейчас ведутся», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Крыму действует штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Днем 25 декабря, в течение суток 26 и 27 декабря ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, мокрый снег.

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия — немедленно сообщите о нем по телефону: «101» или «112».