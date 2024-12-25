Лекарства со склада в аптеку должны доставлять за два часа

Говоря о проблемах здравоохранения в Крыму, глава Крыма отметил, что нерешенных проблем много, но наибольшее количество жалоб от граждан поступает в связи с отсутствием льготных препаратов в аптечных пунктах.

«В целом ситуация по лекарствам у нас значительно улучшилась. На сегодняшний день 98% препаратов имеются на складе в Симферополе. Остаются вопросы именно по организации работы розничной сети. Проработали совместно с Минздравом РК все позиции, ожидаем результатов. Надеемся, что задержек в поставках больше не будет. Вообще наш целевой показатель — доставлять льготный препарат со склада на полки аптек максимум в течение двух часов», — пообещал С.Аксенов.

Ранее из-за проблем с поставками лекарств был уволен министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.