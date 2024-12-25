Ищут пострадавших от деятельности ООО «Домус»

Полиция и прокуратура Севастополя проводят предварительное расследование по крупному мошенничеству в сфере строительства.

По сведениям, опубликованным в СМИ, ведется проверка деятельности ООО «Домус». Как выяснилось, фирма получила деньги от граждан по договорам о строительстве индивидуальных жилых домов, но к строительству не приступила. Обманутые заказчики — 27 молодых семей — обращались в суды, полицию и СМИ, писали коллективные жалобы Президенту, депутатам Госдумы, городским властям.

И вот... работники прокуратуры выехали на место нахождения фирмы, но признаков ведения хозяйственной деятельности не обнаружили.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования взят на контроль прокуратуры.

Для установления всех потерпевших и обстоятельств противоправной деятельности строительной фирмы, полиция просит граждан, которые пострадали при аналогичных обстоятельствах, обратиться в дежурную часть УМВД России по Севастополю на пл.Восставших, 6.