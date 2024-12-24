Записаться к нотариусу можно через портал госуслуг

Заверить копии, оформить наследство или доверенность, подготовить документы для сделки с недвижимостью и другие нотариальные услуги можно без очереди в любое удобное время при помощи портала госуслуг.

Онлайн доступны более полусотни нотариальных услуг.

Для записи на прием через портал госуслуг (в приложении или на сайте) нужно выбрать регион проживания (нахождения) и нотариальное действие. После этого вам укажут, какие документы нужно взять с собой. При желании можно загрузить электронные копии документов, это поможет специалистам подготовиться.

Затем необходимо выбрать нотариуса, определиться с датой и временем приема.

Сервис на портале госуслуг бесплатный, услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам. Отменить запись в случае необходимости тоже можно в личном кабинете.