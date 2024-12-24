Тарифы на воду и отопление поднимут на 9%

Со второго полугодия 2025 года севастопольцам придется платить больше за водоснабжение, водоотведение, а также отопление.

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года вырастут на 9% и составят 58,63 руб./куб.м (сейчас — 53,78) и 38,1 руб./куб.м (сейчас — 35,18) соответственно.

И за отопление также придется заплатить на 9% больше — тариф 3358,22 руб./Гкал (с июля 2024 года платим по тарифу 3080,93 руб./Гкал).

Тариф на природный газ для населения пока сохранят на уровне текущего года — 6183,42 руб./1000 куб.метров. Если будет принято другое решение, управление по тарифам и ценам сообщит о нем дополнительно.

А вот тарифы на баллонный газ поднимут на 12%. Баллон в 21 кг с 1 июля 2025 года обойдется в 1147,88 рублей вместо нынешних 1024,38.