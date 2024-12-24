Севастопольской Малой Академии наук исполнилось 60 лет

Тогда в основе ее создания была городская станция юных техников, на базе которой создали клуб старшеклассников «Искатель», со временем переименованный в севастопольское отделение Малой академии наук. С ребятами занимались на общественных началась ученые Севастопольского государственного университета и Морского гидрофизического института, их целью было заинтересовать ребят наукой.

В первый год в «Искателе» занимались всего 28 детей, сейчас число мановцев составляет 3500 и еще около пяти тысяч занимаются в режиме онлайн. Охват учащихся – от первого по 11-е классы, каждый ребенок может выбрать увлечение из 220 кружков по одному из 150 направлений. В их числе — робототехника, программирование, математика, физика, биология, химия, русский и английский языки, лингвистика, история, право, театральное и цирковое искусство, самбо и шахматы. Место проведения занятий – от школ, где работают кружки МАН до аудиторий СевГУ и лабораторий ИнБЮМ.

Сейчас с ребятами по собственным уникальным программам работают более 100 педагогов, С 2022 года в МАН открыли Центр для одаренных детей «Альтаир».