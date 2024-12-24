Пришлось уничтожить 16 тонн сливочного масла

В сентябре 2024 года сотрудники отдела внутреннего ветеринарного контроля Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге федеральной системы «Меркурий» установили, что севастопольское ООО «Рассанта» использует для производства сливочного масла сырье, поступившее с фантомной площадки — несуществующего предприятия ООО «Сюзма» из Татарстана. Эта фирма была исключена из реестра производителей молока еще 30 июля.

«Рассанте» выдали предписание о приостановке реализации более тонны масла.

Также в ходе совместной с прокуратурой города проверки на этом же предприятии было выявлено более 15 тонн масла без ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведенных проверочных мероприятий вышеуказанная продукция была уничтожена ее собственником под контролем специалистов управления.

В ситуации, когда невозможно установить производителя сырья, конечный продукт признается опасным и создающим угрозу причинения вреда здоровью потребителя, пояснили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.