Обход Алушты должны сдать к концу 2026 года

Это обход Алушты длинной в 7,8 км. Скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч — в горной местности.

К концу 2026 года подрядчик — АО «ВАД» должен построить: две развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук, семь путепроводов и соорудить 35 водопропускных труб. На участке работают 85 рабочих и 18 инженеров, задействованы 162 единицы техники.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».