Мошенники привлекли на «инвестиции» 100 миллионов долларов

Задержаны организаторы региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Сеть имела представительства в Московском регионе, Башкирии, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход от трех до 30% в месяц.

Клюнувшие на обещания люди вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, причастные к финансированию вооруженных сил Украины.

Общий объем денег, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации для «инвестиций», составил более 100 млн долларов США.

Полицейские на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в Севастополе и Московском регионе провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютеры, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения «инвесторов», денежные средства, документы. На основании собранных материалов сотрудниками Следственного департамента МВД России возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Двое предполагаемых организаторов криминальной схемы арестованы, еще 30 человек доставлялись в полицию для проведения необходимых следственных действий.

— В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.