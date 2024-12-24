Искусственный интеллект найдет камни в почках и пропавших в лесу людей

«Основная идея — агрегировать большое количество моделей машинного обучения, которые способны решать различные задачи, чтобы предоставить возможность познакомиться с современными возможностями распознавания изображений широкому кругу пользователей, например, студентам-медикам, биологам, аграриям, спасателям», — рассказал начальник отдела искусственного интеллекта и нейрокомпьютерных интерфейсов лаборатории «Фаблаб» КФУВладислав Мосийчук.

Воспользоваться сервисом может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт https://detectme.insomnia247.nl, выбрать нужную модель из ранее обученных и загрузить свое изображение.

На данный момент среди готовых моделей представлены следующие: распознавание переломов костей или камней в почках на рентгеновских снимках, опухолей на снимках МРТ, типов клеток крови на микроснимках, поиск пропавших людей в лесу или дыма от пожаров на фото с высоты, а также распознавание некоторых болезней растений по фотографиям листьев.

Разработчики также предоставляют возможность обучить нейросеть под ваши задачи — для этого нужно прислать ваш датасет по электронной почте, указанной на сайте.

«Это только первая часть проекта. Наша цель — сделать не просто сервис для распознавания изображений, а платформу, на которую любой пользователь сможет самостоятельно загружать датасеты, самостоятельно размечать данные и в автоматическом режиме обучать собственные модели», — добавил В.Мосийчук.

Разработчики разместили исходные коды проекта в открытом доступе, чтобы любой желающий мог подключиться к развитию проекта или воспроизвести проект на своем компьютере.