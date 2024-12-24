Газетных киосков должно быть 252, а их только 30

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка подготовил постановление, определяющее минимальное количество точек продаж прессы в Севастополе, и рассматривает варианты, как его выполнить.

Кабмином России летом 2024 года введен показатель норматива минимального количества точек продаж печатной продукции, а местные власти должны обеспечить его выполнение. С учетом региональной специфики норматив предписано утвердить к концу этого года.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте, соответствующее постановление уже подготовлено. Норматив минимальной обеспеченности населения торговых объектов по продаже периодической печатной продукции для города определен в 252 торговых объекта.

Но в настоящее время в Севастополе предусмотрено размещение лишь 30 нестационарных торговых объектов со специализацией «печатная продукция». Причем полгода назад киосков, где продавали газеты, было на 22 больше. Но из-за ликвидации «Агенства «Союзпечать» город их лишился.

«Департаментом рассматриваются варианты размещения ярмарки по реализации печатной продукции на территории Севастополя», — оптимистично говорится в ответе на информационный запрос редакции.