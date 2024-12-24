Детям рассказали, как безопасно себя вести

«Некоторые ребята не знают, как безопасно вести себя во время каникул, поэтому Страж порядка запретил праздновать Новый год и не пускает к нам волшебных гостей, — объяснила заместитель председателя Общественного совета при УМВД Елена Семенова и тут же успокоила. — Но мы обязательно исправим это недоразумение и спасем долгожданный праздник!»

Для «спасения» Нового года юным участникам пришлось отвечать на вопросы: кто такой незнакомец, как безопасно переходить дорогу, как не стать «невидимкой» для родителей, что такое семейный пароль и какие опасности могут таиться в виртуальном пространстве. Дети с удовольствием и энтузиазмом рассказывали, как безопасно поступать в той или иной ситуации. Правильность и полноту ответов оценивал Страж порядка — сотрудник органов внутренних дел — и вручал снежинки. Завершилась викторина прохождением маршрута по специальной карте, на которой юных знатоков подстерегали скрытые опасности.

Когда воспитанники школы доказали, что смогут безопасно провести каникулы, препятствий для празднования Нового года не осталось. Дед Мороз и Снегурочка принесли им три мешка сладких подарков с тематическими листовками МВД России «Простые правила #ВБезопасности».