Женщина поверила телефонным мошенникам и осталась без квартиры

В конце ноября текущего года самозанятой веб-разработчице из Севастополя в мессенджере позвонили «сотрудники органов госбезопасности» и сообщили, что она якобы является фигуранткой уголовного дела по мошенничеству, а ее квартиру пытаются продать преступники.

Под угрозой привлечения к уголовной ответственности злоумышленники убедили перепуганную жертву сохранять в тайне этот разговор и строго выполнять их инструкции. Женщина срочно продала квартиру и перечислила вырученные 6,5 млн рублей на указанные ей расчетные счета.

Этого мошенникам показалось мало: они потребовали у жертвы одолжить 500 тысяч рублей у собственной матери. Когда пожилая женщина узнала от дочери, что та участвует в «секретной операции», то обратилась в полицию.